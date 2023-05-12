Tesla отозвала 1,1 млн автомобилей
Китайские власти обязали производителя электромобилей Tesla провести масштабный отзыв своих машин. Как сообщает Beijing Daily Press, сервисная компания затронет Model 3 и Model Y, выпущенные на заводе в Шанхае, а также Model X и Model S, ввозимые из США — всего 1 104 622 единицы.
Все транспортные средства выпущены с 12 января 2019 года по 24 апреля 2023 года. Причиной стало несовершенство системы рекуперации энергии, а именно отсутствие возможности выбрать ее режим. Речь идет о торможении двигателем, который при этом выступает генератором и возвращает часть энергии в батарею. Рекуперация активируется как нажатием на тормоз, так и отпусканием педали акселератора.
Кроме того, в Китае решили опасным отсутствие предупреждения о слишком длительном нажатии педали акселератора, которое может быть случайным. Вместе особенности могут стать причиной аварий, считают чиновники.
Отзывная компания начнется 29 мая этого года. При этом исправление дефекта можно сделать удаленной перепрошивкой.