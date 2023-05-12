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Tesla отозвала 1,1 млн автомобилей

Китайские власти обязали производителя электромобилей Tesla провести масштабный отзыв своих машин. Как сообщает Beijing Daily Press, сервисная компания затронет Model 3 и Model Y, выпущенные на заводе в Шанхае, а также Model X и Model S, ввозимые из США — всего 1 104 622 единицы.

Tesla отозвала 1,1 млн автомобилей
© globallookpress.com

Все транспортные средства выпущены с 12 января 2019 года по 24 апреля 2023 года. Причиной стало несовершенство системы рекуперации энергии, а именно отсутствие возможности выбрать ее режим. Речь идет о торможении двигателем, который при этом выступает генератором и возвращает часть энергии в батарею. Рекуперация активируется как нажатием на тормоз, так и отпусканием педали акселератора.

Кроме того, в Китае решили опасным отсутствие предупреждения о слишком длительном нажатии педали акселератора, которое может быть случайным. Вместе особенности могут стать причиной аварий, считают чиновники.

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Отзывная компания начнется 29 мая этого года. При этом исправление дефекта можно сделать удаленной перепрошивкой.

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