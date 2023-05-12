Представлен седан Volkswagen Lavida XR, который могут привезти в Россию

Совсем новой «четырехдверку» не назовешь – это разновидность модели, которая сегодня представлена на многих небогатых рынках. Лавиду с приставкой предложат с безальтернативным «атмосферником», тогда как у исходника есть турбоверсии.

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Компактный седан Volkswagen на «тележке» MQB в строю с 2017 года, изначально он позиционировался в качестве «эксклюзива» для Латинской Америки: автомобиль зовется Virtus, выпуск для этого региона налажен в Бразилии. Но с прошлого года Виртус «прописался» еще и в Индии, причем сразу в рестайлинговом виде (южноамериканская «четырехдверка» затем тоже обновилась), оттуда его стали поставлять и на другие небогатые рынки. К слову, в ЮАР модели присвоили имя Polo Sedan. А ведь когда-то бразильский VW Virtus считался прообразом российского следующего Поло-седана, но наш бюджетник в новом поколении стал лифтбеком на базе Skoda Rapid. Так вот теперь «четырехдверка» добралась до Китая, и тоже под иным названием: там это Volkswagen Lavida XR (китайское имя – Lavida Xinrui). Напомним, в Поднебесной присутствует и «просто» Лавида – аналог глобальной Jetta. За производство седана с приставкой отвечает СП SAIC Volkswagen (оно же делает и Lavida-Jetta).

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Внешне VW Lavida XR в целом повторяет машины для других стран, но кое-какие особенности у китайской «четырехдверки» все же есть. Так, у радиаторной решетки свой узор, вдобавок на переднем бампере могут быть блестящие «точки». Кроме того, подретушировали задний бампер. По длине (4561 мм) и размеру колесной базы (2651 мм) Lavida XR совпадает с Виртусом.

Volkswagen Lavida XR для Китая

Салон почти такой же, как у прочих версий, разве что седану для КНР не положен климат-контроль с сенсорным блоком управления, вместо него – обычный кондиционер и шайбы. Китайская «четырехдверка» уже «в базе» имеет цифровую приборку (8 дюймов), мультимедиа-систему, шесть подушек безопасности, систему автоторможения и слежения за разметкой. Для модели также предусмотрены люк в крыше, камера заднего вида, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя.

Китайцам VW Lavida XR будет доступна с безальтернативным «атмосферником» 1.5 мощностью 110 л.с., который сочетается с классическим шестиступенчатым «автоматом». В гамму Виртуса (в зависимости от рынка) входят атмосферный мотор 1.6, «турботройка» 1.0 и «турбочетверки» 1.4 и 1.5, в других странах есть и «механика».