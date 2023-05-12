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Changan везет в Россию еще один кроссовер: что о нем известно

Список моделей Changan, которые готовятся к выходу на российский рынок, в очередной раз расширился — вслед за седанами на официальном майте марки появился анонс кроссовера Uni-T. Это среднеразмерное кросс-купе, которое, как ожидается, предложат в четырех уровнях оснащения, с турбомотором, «роботом» и передним приводом.

Портал «Китайские автомобили» прочит Uni-T тот же двигатель, что и у Changan CS55 Plus — это агрегат JL473ZQ7 объемом 1,5 литра, который работает в связке с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и развивает 188 лошадиных сил. Однако для российского рынка мотор могут дефорсировать до 181 силы. Такой кроссовер разгоняется до 205 километров в час и расходует 6,5 литра на 100 километров пути.

Стоит отметить, что Uni-T уже фигурировал в списке моделей, которые могут появиться в России до конца 2023 года. Тогда сообщалось, что, помимо кросс-купе, на рынок выйдут седаны Eado Plus, Alsvin и Raeton Plus, лифтбек Lamore, кроссовер CS75 Plus, пикап Hunter Plus и электромобиль Avatr 11.

Цены на подержанные китайские автомобили в России взлетели

А неделей ранее на сайте Changan появилось упоминание седанов Eado Plus и Yuexiang. Первый выступит в том же классе, что и Toyota Corolla и Hyundai Elantra, и оснащается турбомотором объемом 1,4 литра в связке с семиступенчатым «роботом». Вторая модель — это более компактная четырехдверка уровня Hyundai Solaris и Kia Rio с «атмосферником» 1.5 и роботизированной коробкой передач с пятью скоростями.

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