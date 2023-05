Стоит отметить, что Uni-T уже фигурировал в списке моделей, которые могут появиться в России до конца 2023 года. Тогда сообщалось, что, помимо кросс-купе, на рынок выйдут седаны Eado Plus, Alsvin и Raeton Plus, лифтбек Lamore, кроссовер CS75 Plus, пикап Hunter Plus и электромобиль Avatr 11.