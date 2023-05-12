Exeed показал новый кроссовер RX в российской спецификации

Российский офис китайского бренда Exeed распространил изображения нового кроссовера RX в российской спецификации – именно в таком виде автомобиль выйдет на наш рынок.

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Судя по изображениям, распространенным пресс-службой Exeed, в оформлении экстерьера появилась новая комбинация цветов: на более ранних изображениях боковые стойки крыши RX были оформлены серебристыми декоративными элементами "под алюминий". На новых фотографиях кроссовер вылядит строже за счет полностью черного верхнего сегмента кузова и более изящных многоспицевых колесных дисков.

За внешний вид кроссовера, известного в Китае под названием Exeed Yaoguang, отвечал дизайнер Стив Юм, ранее известный по работе в General Motors, Ford и Hyundai. Облик нового RX уже успели оценить профессионалы дизайна – автомобиль получил золотую медаль Международной премии в области дизайна (IDA).

Как сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении Profile.ru, одним из основных элементов внешности кроссовера можно назвать "безрамочную" ромбовидную решетка радиатора и Х-образные дневные ходовые огни – по замыслу Стива Юма, они должны вызывать ассоциации c греческой буквой "Σ", которая, как указано в сообщении, "олицетворяет духовный элемент, содержащийся в материальном".

EXEED RX

Любопытной особенностью экстерьера RX должна стать функция "интеллектуального управления светом": фары и задние фонари создают динамическую анимацию в такт музыке, звучащей в автомобиле.