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Рассекречена внешность нового кроссовера Exeed RX для России

Российский офис китайского бренда Exeed распространил изображения нового кроссовера RX в российской спецификации – именно в таком виде автомобиль выйдет на наш рынок.

Exeed показал новый кроссовер RX в российской спецификации
© ©Пресс-служба Exeed

Судя по изображениям, распространенным пресс-службой Exeed, в оформлении экстерьера появилась новая комбинация цветов: на более ранних изображениях боковые стойки крыши RX были оформлены серебристыми декоративными элементами "под алюминий". На новых фотографиях кроссовер вылядит строже за счет полностью черного верхнего сегмента кузова и более изящных многоспицевых колесных дисков.

За внешний вид кроссовера, известного в Китае под названием Exeed Yaoguang, отвечал дизайнер Стив Юм, ранее известный по работе в General Motors, Ford и Hyundai. Облик нового RX уже успели оценить профессионалы дизайна – автомобиль получил золотую медаль Международной премии в области дизайна (IDA).

Как сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении Profile.ru, одним из основных элементов внешности кроссовера можно назвать "безрамочную" ромбовидную решетка радиатора и Х-образные дневные ходовые огни – по замыслу Стива Юма, они должны вызывать ассоциации c греческой буквой "Σ", которая, как указано в сообщении, "олицетворяет духовный элемент, содержащийся в материальном".

EXEED RX

Любопытной особенностью экстерьера RX должна стать функция "интеллектуального управления светом": фары и задние фонари создают динамическую анимацию в такт музыке, звучащей в автомобиле.

Кроссовер Exeed RX был представлен в Китае в конце 2022 года. Автомобиль спроектирован на платформе Chery M3X. Габариты – 4781х1920х1671 мм при колесной базе 2815 мм. Для России специалисты Exeed дефорсировали двухлитровый турбомотор до 249 л. с., чтобы избежать повышенной ставки транспортного налога. В нашу страну наладят поставки автомобилей c полным приводом и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

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