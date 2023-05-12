Цену Lada Vesta NG объявят в течение ближайших двух недель

Российский автогигант в очередной раз уточнил сроки появления Vesta NG у дилеров — автомобили поступят в автосалоны в течение следующих двух недель, тогда же будут объявлены и цены. Пока же продавцы ориентируются на начальную стоимость 1,7 миллиона рублей — во столько якобы оценена версия с базовым восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 литра в связке с механической коробкой передач.

По неофициальным данным, базовая комплектация получит название Сomfort. В список оснащения такой Vesta NG войдут полностью системы ABS, EBD и ЭРА-ГЛОНАСС, полностью светодиодная оптика, две подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъемники спереди и сзади, мультируль с функцией управления бортовым компьютером, электрозеркала с обогревом. Внешне Vesta Сomfort можно будет узнать по штампованным дискам, некрашеным корпусам наружных зеркал и дверным ручкам, а также отсутствию аудиосистемы в салоне.

Входной комплектацией для мультимедийной системы с семидюймовым экраном станет Life. В ней также появятся подогрев передних кресел, центральный подлокотник и регулировка водительского кресла по высоте.

Два топовых уровня оснащения Enjoy и Techno будут отличаться наличием обогрева ветрового стекла, подогрева руля, противосолнечных козырьков с макияжными зеркалами, задних парктроников и мультимедиасистемы с поддержкой Hands Free, Apple CarPlay/Android Auto. Кроме того, самой дорогой Весте полагается 10,25-дюймовый центральный планшет, USB-разъемы, боковые эйрбеги и комбинированная отделка салона.