Китайская SWM расширит модельный ряд в России

В этом году в России состоится дебют ещё одной китайской марки - SWM. Производство автомобилей уже осуществляется на "Автоторе". До конца 2023-го в продаже появится три модели, но в дальнейшем модельный ряд будет расширен.

"В наших планах расширение модельного ряда запланировано на 2024 - 2025 годы. Вектор развития модельного ряда будет выбираться в зависимости от тенденций на рынке РФ", - рассказал в беседе с агентством "Автостат" директор по развитию SWM Евгений Завьялов.

Ранее "РГ" сообщила о комплектациях кроссоверов, которые выйдут на рынок в течение года. Первыми станут компактные SWM G01 и G01F - они поступят в продажу в начале лета, а во второй половине года до дилеров доберётся 7-местный SWM G05 Pro.