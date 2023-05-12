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Автомобильная марка SWM расширит модельный ряд в России

В этом году в России состоится дебют ещё одной китайской марки - SWM. Производство автомобилей уже осуществляется на "Автоторе". До конца 2023-го в продаже появится три модели, но в дальнейшем модельный ряд будет расширен.

Китайская SWM расширит модельный ряд в России
© Российская Газета

"В наших планах расширение модельного ряда запланировано на 2024 - 2025 годы. Вектор развития модельного ряда будет выбираться в зависимости от тенденций на рынке РФ", - рассказал в беседе с агентством "Автостат" директор по развитию SWM Евгений Завьялов.

Ранее "РГ" сообщила о комплектациях кроссоверов, которые выйдут на рынок в течение года. Первыми станут компактные SWM G01 и G01F - они поступят в продажу в начале лета, а во второй половине года до дилеров доберётся 7-местный SWM G05 Pro.

Евгений Завьялов сообщил, что к настоящему моменту подписано более 40 дилерских соглашений, ведутся переговоры ещё с десятью потенциальными партнёрами.

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