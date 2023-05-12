Компактные автомобили оказались небезопасными для пассажиров при лобовых авариях

Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) выяснил, что пассажиры на задних сидениях компактных автомобилей плохо защищены при лобовом столкновении. Как сообщает The Car Connection, ни один из подобных автомобилей не получил оценку «хорошо».

«Во всех небольших автомобилях, которые мы тестировали, задний манекен "проваливался" под ремень безопасности, из-за чего поясной ремень поднимался на живот и увеличивал риск внутренних повреждений», — заявил президент IIHS Дэвид Харки.

Он отметил, что в краш-тестах новые седаны Honda Civic 2023 года и Toyota Corolla 2023 года получили оценку «приемлемо». Автомобили Kia Forte 2023 года, Nissan Sentra 2023 года и Subaru Crosstrek 2023 года получили оценку «плохо».