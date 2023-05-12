Компания BMW отзывает суперкроссовер XM из-за риска возгорания. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), автомобиль может загореться из-за проблем в соединении между выхлопной системой и каталитическим нейтрализатором, который отвечает за чистоту отработанных газов. Один или несколько крепежных элементов могли быть плохо затянуты на производстве, что может привести к ослаблению соединения.

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В худшем случает разбалтывание крепежей приведет к возгоранию, хотя вероятность этого мала, указывают в NHTSA. Сервисный центр баварской марки придется посетить только одному владельцу XM.

Помимо BMW XM, под отзывную кампанию подпадают четыре экземпляра X7 M60i, выпущенные в период с четвертого по 11 марта. Причина та же — возможность пожара из-за производственного дефекта. Все автомобили, на которых была обнаружена проблема, были собраны на заводе в Южной Каролине.

BMW XM был представлен в сентябре минувшего года. Это знаковая модель для М-подразделения, став его первой самостоятельной моделью за несколько десятков лет. Кроме этого, впервые «эмка» получила гибридную силовую установку. Она состоит из V8 4.4, работающего в связке с электромотором, встроенным в восьмидиапазонный автомат. Суммарная пиковая отдача — 652 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента.