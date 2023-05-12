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Кроссовер Honda ZR-V выйдет на европейский рынок

Компания Honda выводит на европейский рынок компактный кроссовер ZR-V, сообщает Motor1. С технической точки зрения модель повторяет американский HR-V, который крупнее автомобиля с тем же индексом, присутствующего в Европе.

Компактный кроссовер Honda ZR-V выйдет на европейский рынок
© Газета.Ru

С выходом ZR-V в линейке Honda будет восполнен пробел между моделями HR-V и CR-V. Новый кроссовер ZR-V в Европе будет доступен с гибридным силовым агрегатом суммарной мощностью 181 л.с. на основе 2,0-литрового бензинового мотора. Также в нее входит вариатор и два электромотора. Аналогичная силовая установка есть у японской версии кроссовера, но недоступна в Северной Америке.

Динамические характеристики модели не обнародованы, однако Honda обещает для ZR-V параметры ускорения, сравнимые с автомобилями, оснащенными бензиновым V6.

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