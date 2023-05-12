Skywell обнародовал топовую комплектацию кроссовера HT-i для России

Гибридный кроссовер Skywell HT-i появится на российском рынке до конца июня 2023 года, рассказали представители бренда и раскрыли список оснащения модели в максимальной комплектации.

Skywell HT-i оснащен литий-ионной батареей емкостью 32,8 киловатт-часа, позволяющей преодолевать до 145 км на электротяге. Максимальный пробег при полностью заправленном баке и заряженной батарее составляет 1267 км. В максимальной комплектации расход топлива на 100 км пути составляет меньше литра бензина АИ-92 при полностью заряженной батарее, и 6,1 л при разряженной.

Силовая установка состоит из атмосферного бензинового двигателя объемом 1,5 литра и мощностью 103 л.с и электромотора мощностью 177 л.с. Разгон до «сотни» занимает 8,2 секунды, максимальная скорость равна 170 км/ч.

В максимальную комплектацию входят четыре камеры панорамного обзора, адаптивный круиз-контроль с системой распознавания дорожных знаков, система удержания в полосе, а также ассистент парковки, шесть подушек безопасности и светодиодная оптика с лазерными фарами дальнего света. Также кроссовер оснащается мультимедиа-системой с экраном диагональю 12,8 дюйма, аудиосистемой с девятью динамиками и сабвуфером.