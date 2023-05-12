Cupra выбрала имя для начального электрокара

Серийную версию концепта Cupra UrbanRebel назовут в честь барселонского района эль Раваль. Это одно из самых ярких и вдохновляющих мест города, и хэтчбек в той или иной мере будет этому образу соответствовать. Выпускать машину планируют здесь же, в Барселоне. Старт продаж запланирован на 2025—2026 годы.

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Крошечный электрокар Cupra UrbanRebel, показанный летом прошлого года, пойдет в серию под именем Raval. Сказать, что его назвали в честь одного из районов Барселоны, значит, ничего не сказать. Эль Раваль — место единения множества разнообразных культур. Тут живут выходцы из Восточной Европы, Палестины, Филиппин, Китая и Южной Америки. Здесь любили проводить время Хемингуэй, Пикассо и Дали, и многогранность эль Раваля так или иначе повлияла на их творчество.

Вот и Cupra Raval стремится стать таким же ярким и вдохновляющим. В его основу ляжет платформе MEB+, а цена составит 25—30 тысяч евро. Технических характеристик пока нет, но можно обратиться к концепту. Отдача его силовой установки составляла 226 лошадиных сил. Ускорение до ста якобы занимало 6,9 секунда, а запас хода превышал 400 километров.

Компания обещала, что будет использовать в машине детали из вторичного пластика и биополимеров, а также широко применять технологии 3D-печати и 3D-вязки.