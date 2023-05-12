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Прототип обновленной Tesla Model 3 засняли на испытательной трассе в Калифорнии

Прототип обновленной Tesla Model 3 заметили на испытательной трассе в Калифорнии. Как сообщает Electrek, случайно пролетевшему дрону впервые удалось запечатлеть часть интерьера нового автомобиля.

Прототип обновленной Tesla Model 3 засняли на испытательной трассе в Калифорнии
© 123rf.com

Отметим, что фотографы уже неоднократно замечали подозрительные прототипы Tesla в разных частях США, однако ранее заглянуть внутрь машины не удавалось. Произошло это непреднамеренно, поскольку издание опубликовала кадр видео, снятого с дрона в момент облета тестовой трассы компании во Фримонте. В тот момент на ней находились несколько Tesla Model 3, однако одна из них была закрыта камуфляжными накладками.

electrek.co

По сути, сфотографировать удалось лишь руль машины — приборная панель была скрыта под накидкой. Он немного отличается от уже используемых в серийных моделях. Предположительно, он получил более крупную ступицу с серебряной окантовкой по верхней части и серебристую нижнюю спицу V-образной формы. Отметим, что ракурс не позволят однозначно судить о применении подрулевых переключателей — на старших моделях их функции уже взяли на себя трекболы, расположенные по бокам руля.

Вместе с тем появление прототипа на испытательной трассе доказывает, что подготовка к анонсу нового поколения Tesla Model 3 идет полным ходом. Скорее всего, руководство компании понимает необходимость обновления в условиях активного развития конкурентов по рынку электромобилей.

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