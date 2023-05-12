Toyota выпустит новый компактный кроссовер для конкуренции с Creta

Компания Toyota объявила о совсем скорой премьере: на следующей неделе модельная линейка марки пополнится новым компактным кроссовером, который назвали Urban Cruiser Icon.

© Пресс-служба Toyota

Да, японцы решили по примеру китайских коллег плодить разные модели почти под одинаковым названием. У "Тойоты" есть "паркетник" Urban Cruiser, который является перелицованным Maruti Suzuki Brezza, есть Urban Cruiser Hyryder, построенный опять-таки в партнёрстве с "Сузуки", но являющийся интерпретацией Vitara. Главное отличие новинки, Urban Cruiser Icon, в том, что в основе модели лежит платформа DNGA родной для "Тойоты" компании Daihatsu, известной своими кей-карами и отметившейся в недавнем скандале с фальсификацией краш-тестов.

Пока не отошли далеко от темы с наименованиями моделей. Есть ещё один момент. Urban Cruiser Icon на некоторых рынках, например, в Индонезии, может получить название… Yaris Cross. Здесь может возникнуть путаница, ведь у Toyota есть, скажем так, оригинальный Yaris Cross, скроенный на собственной архитектуре TNGA-B.

Пресс-служба Toyota

Тем не менее индонезийский Yaris Cross, он же Urban Cruiser Icon имеет внутризаводской индекс D03B. Длина новинки составит примерно 4,3 метра, она расположиться в иерархии над Toyota Raize. Размер колёсной базы, скорее всего, будет таким же, как у седана Avanza (тоже построен на платформе Daihatsu) - 2655 мм. Это важный параметр, так как напрямую влияет на количество свободного места в салоне. Hyundai Creta - главный конкурент D03B - по этому параметру проигрывает: межосевое расстояние у "корейца" составляет 2610 мм.