Новую Lada Granta 2 впервые показали на видео

АвтоВАЗ продолжает тестировать новый автомобиль под условным названием Lada Granta 2. На этот раз "шпионам" удалось заснять сразу две машины на видео.

"NEW GRANTA XJO в движении", - подписан этот ролик в паблике "Автоград".

К сожалению, новой информации видео не дает - оба автомобиля плотно укрыты камуфляжем и появляются в кадре на считанные мгновения. Судя по номерным знакам, это те же седаны, что ранее "засветились" на фото.

Как сообщала "РГ", некоторые подробности о новой Lada B+ ранее раскрыл вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он отмечал, что автомобиль будет немного крупнее нынешней Granta и будет по отношению к ней "существенно обновлен и по интерьеру, и по экстерьеру, и по начинке".

Также известно, что машину построят на платформе CMF-B, а представить на публике могут уже в 2024 году, поскольку, по информации инсайдеров, готовность проекта второй генерации Granta составляет около 95%.