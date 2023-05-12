Новый китайский кроссовер Geely Galaxy сфотографировали не только снаружи, но и внутри. Шпионам удалось «подловить» новинку китайского автопрома на улице, причем автомобиль выехал на дороги без камуфляжа. Внешне серийная модель суббренда Galaxy, которая получит название L6, похожа на концепт Galaxy Light, представленный в конце февраля. Старт продаж в Китае намечен на третий квартал 2023 года (июль-сентябрь), а информации о появлении Galaxy L6 на других рынках пока нет.

От упомянутого Galaxy Light серийному L6 достались общие пропорции — модель больше напоминает лифтбек, чем классический седан. Передняя оптика у L6 крупнее, чем у шоу-кара, и, так как это подключаемый гибрид, а не электрокар, в нижней части передней панели можно заметить прорезь радиаторной решетки. На «товарную» модель перекочевали выдвижные дверные ручки, а вот хромированная окантовка верхней оконной линии у нее оригинальная — у концепта ее не было.

Салон Galaxy L6 удалось запечатлеть впервые: он выполнен в бежевом и черном цветах, а центральное место занимает вертикально ориентированный планшет, плавно переходящий в центральный тоннель.

Motor.ru / Sina.com.cn

Motor.ru / Sina.com.cn

Motor.ru / Sina.com.cn

Motor.ru / Sina.com.cn

Портал CarNewsChina в свою очередь приводит технические характеристики Galaxy L6. Он получит установку NordThor Hybrid 8848, в состав которой входят бензиновая 1,5-литровая «турбочетверка» семейства BHE15 с рекордным тепловым коэффициентом полезного действия 44,26 процента, два электромотора и трехступенчатая трансмиссия DHT Pro. Суммарная отдача агрегатов будет достигать 664 лошадиных сил.

По предварительным оценкам, запас хода гибридов, оснащенных такой установкой, составляет 1370 километров по циклу CLTC.