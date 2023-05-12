Раскрыт дизайн и интерьер нового китайского кроссовера Geely Galaxy
Новый китайский кроссовер Geely Galaxy сфотографировали не только снаружи, но и внутри. Шпионам удалось «подловить» новинку китайского автопрома на улице, причем автомобиль выехал на дороги без камуфляжа. Внешне серийная модель суббренда Galaxy, которая получит название L6, похожа на концепт Galaxy Light, представленный в конце февраля. Старт продаж в Китае намечен на третий квартал 2023 года (июль-сентябрь), а информации о появлении Galaxy L6 на других рынках пока нет.
От упомянутого Galaxy Light серийному L6 достались общие пропорции — модель больше напоминает лифтбек, чем классический седан. Передняя оптика у L6 крупнее, чем у шоу-кара, и, так как это подключаемый гибрид, а не электрокар, в нижней части передней панели можно заметить прорезь радиаторной решетки. На «товарную» модель перекочевали выдвижные дверные ручки, а вот хромированная окантовка верхней оконной линии у нее оригинальная — у концепта ее не было.
Салон Galaxy L6 удалось запечатлеть впервые: он выполнен в бежевом и черном цветах, а центральное место занимает вертикально ориентированный планшет, плавно переходящий в центральный тоннель.
Портал CarNewsChina в свою очередь приводит технические характеристики Galaxy L6. Он получит установку NordThor Hybrid 8848, в состав которой входят бензиновая 1,5-литровая «турбочетверка» семейства BHE15 с рекордным тепловым коэффициентом полезного действия 44,26 процента, два электромотора и трехступенчатая трансмиссия DHT Pro. Суммарная отдача агрегатов будет достигать 664 лошадиных сил.
По предварительным оценкам, запас хода гибридов, оснащенных такой установкой, составляет 1370 километров по циклу CLTC.
Всего линейка Galaxy будет включать семь моделей, которые появятся на китайском рынке в течение двух лет. Четыре из них будут гибридами и они обозначаются литерой L, а еще три — электрокарами с буквой E в индексе. Первый полностью электрический автомобиль Galaxy должен дебютировать до конца нынешнего года.