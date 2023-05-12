Опасный метод: дороги могут поливать для борьбы со стритрейсерами

«Как мы уточнили, для борьбы со стритрейсерами поливают водой платный участок трассы, который проложен в обход города Одинцово. История, безусловно, опасная, потому что бороться за безопасность дорожного движения нужно, не подвергая смертельному риску участников дорожного движения, даже если они нарушают ПДД», — сказал Шапарин «Газете.Ru».