Опасный метод: дороги могут поливать для борьбы со стритрейсерами

Эксперт Шапарин: дороги могут поливать для борьбы со стритрейсерами
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил в беседе с «Газетой.Ru» о недопустимости полива автодорог водой в целях борьбы с проведением уличных гонок. По его словам, такая практика применяется на платных дорогах. Эта мера подвергает опасности участников дорожного движения, уверен он.
«Как мы уточнили, для борьбы со стритрейсерами поливают водой платный участок трассы, который проложен в обход города Одинцово. История, безусловно, опасная, потому что бороться за безопасность дорожного движения нужно, не подвергая смертельному риску участников дорожного движения, даже если они нарушают ПДД», — сказал Шапарин «Газете.Ru».