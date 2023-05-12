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Эксперт Шапарин: дороги могут поливать для борьбы со стритрейсерами

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил в беседе с «Газетой.Ru» о недопустимости полива автодорог водой в целях борьбы с проведением уличных гонок. По его словам, такая практика применяется на платных дорогах. Эта мера подвергает опасности участников дорожного движения, уверен он.

Опасный метод: дороги могут поливать для борьбы со стритрейсерами
© Газета.Ru

«Как мы уточнили, для борьбы со стритрейсерами поливают водой платный участок трассы, который проложен в обход города Одинцово. История, безусловно, опасная, потому что бороться за безопасность дорожного движения нужно, не подвергая смертельному риску участников дорожного движения, даже если они нарушают ПДД», — сказал Шапарин «Газете.Ru».

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