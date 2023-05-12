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Производство российских автомобилей увеличат в Казахстане

Производство казахстанского автопрома за год выросло почти на четверть, во многом благодаря сотрудничеству с российскими машиностроителями. С кем из них сегодня готовы продолжать укреплять партнерство местные автозаводы, рассказал корреспондент «МИР 24» Кирилл Потемкин.

Производство российских автомобилей увеличат в Казахстане
© РИА Новости

Костанайский автозавод на форуме машиностроителей – частый гость. Предприятие плотно сотрудничает с российским «АвтоВАЗом», совместно производят автомобили «Лада».В Астану представители компании приехали, чтобы наладить партнерство с зарубежными поставщиками запчастей.

«90% этих производителей автокомпонентов говорят: мы работаем с «АвтоВАЗом», мы туда поставляем эти компоненты, поэтому мы понимаем, что это сильный игрок, и мы собираемся с ним работать очень долго», – отметил советник директора автозавода Сергей Могилатов.

Каждая пятая из проданных в Казахстане машин российской марки. Водители ценят эти автомобили за качество, недорогое техобслуживание и экономичность. Ежегодно казахстанские автозаводы выпускают около 30 тысяч автомобилей «Лада» – кроссоверы, универсалы и хэтчбеки. В будущем планируют увеличить производство на треть.

«Ключевые факторы, которые влияют на перспективы авторынка. Первое, это экономическое развитие и улучшение экономической ситуации, а также рост доходов населения повлияют на увеличение спроса на автомобили. Второе, это развитие инфраструктуры. Правительство Казахстана уделяет огромное внимание этому и выделяет большие инвестиции на развитие транспортной инфраструктуры, а также на строительство дорог», – заявил представитель объединения юридических лиц «Ассоциация казахстанского автобизнеса» Ануар Шукумов.

Стоимость автомобилей «Лада» в Казахстане начинается от 6,5 млн тенге (около миллиона рублей).

Российские автомобили «Лада» вошли в топ-5 по продажам на казахстанском рынке за прошлый год.

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