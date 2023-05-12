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Мантуров: Hyundai рассматривает возможность продажи завода в России

Окончательное решение о продаже завода Hyundai в Санкт-Петербурге пока не принято, хотя автоконцерн рассматривает такую возможность, сообщил журналистам вице-премьер - глава минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров: Hyundai рассматривает возможность продажи завода в России
© РИА Новости

О том, что Hyundai Motor планирует продать завод в Санкт-Петербурге, ранее сообщали южнокорейские СМИ. Планировалось, что одним из покупателем может стать компания из Казахстана.

Завод был запущен в России в 2010 году, его производственная мощность составляет 200 тысяч автомобилей в год. В марте прошлого года из-за трудностей с поставками комплектующих предприятие прекратило работу, отправив сотрудников в простой .

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