Мантуров: Hyundai рассматривает возможность продажи завода в России

Окончательное решение о продаже завода Hyundai в Санкт-Петербурге пока не принято, хотя автоконцерн рассматривает такую возможность, сообщил журналистам вице-премьер - глава минпромторга Денис Мантуров.

О том, что Hyundai Motor планирует продать завод в Санкт-Петербурге, ранее сообщали южнокорейские СМИ. Планировалось, что одним из покупателем может стать компания из Казахстана.