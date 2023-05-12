Новый Mercedes-Benz E-класса W214 удлинили для Китая

Mercedes-Benz E-класс нового поколения W214 был представлен совсем недавно, но его модельный ряд уже начал расширяться. Первой стала удлиненная версии, которая будет предлагаться на китайском рынке.

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Стоит отметить, что практика вывода на китайский рынок удлиненных вариантов уже давно стала стандартной для многих автопроизводителей, поэтому для седана Mercedes-Benz E-Class появление удлиненной версии выглядит вполне логично. Что же предложит Mercedes-Benz E-класс L, чтобы привлечь покупателей?

Габаритная длина увеличилась до 5090 мм, колесная база — до 3,09 м — то есть плюс 130-140 мм. Интересно, что удлинение выполнено не за счёт увеличения ширины задней двери, а путем замены задних стоек крыши: обратите внимание на дополнительное окошко и измененную форму крыши. Кроме этого появились новые колесные диски и накладки на порогах.

Изменения произошли также в гамме мотором. Удлиненный Mercedes-Benz E-класса пока заявлен только с 4-цилиндровым 2-литровым бензиновым двигателем, но он будет доступен в двух вариациях: «260-ый» будет развивать мощность 204 л.с., а «300-й» — 258 л.с.