Новый Mercedes-Benz E-класса W214 удлинили для Китая
Mercedes-Benz E-класс нового поколения W214 был представлен совсем недавно, но его модельный ряд уже начал расширяться. Первой стала удлиненная версии, которая будет предлагаться на китайском рынке.
Стоит отметить, что практика вывода на китайский рынок удлиненных вариантов уже давно стала стандартной для многих автопроизводителей, поэтому для седана Mercedes-Benz E-Class появление удлиненной версии выглядит вполне логично. Что же предложит Mercedes-Benz E-класс L, чтобы привлечь покупателей?
Габаритная длина увеличилась до 5090 мм, колесная база — до 3,09 м — то есть плюс 130-140 мм. Интересно, что удлинение выполнено не за счёт увеличения ширины задней двери, а путем замены задних стоек крыши: обратите внимание на дополнительное окошко и измененную форму крыши. Кроме этого появились новые колесные диски и накладки на порогах.
Изменения произошли также в гамме мотором. Удлиненный Mercedes-Benz E-класса пока заявлен только с 4-цилиндровым 2-литровым бензиновым двигателем, но он будет доступен в двух вариациях: «260-ый» будет развивать мощность 204 л.с., а «300-й» — 258 л.с.
Производство такого автомобиля должно стартовать на местных китайских заводах в течение нескольких следующих месяцев, и это будет локальная модель для внутреннего рынка.