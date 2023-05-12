Мужчина с арбалетом угнал Land Cruiser во время тест-драйва в Москве

Вооруженный арбалетом мужчина угнал внедорожник Toyota Land Cruiser за 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что на объявление о продаже автомобиля откликнулся некий Игорь Плиты. Во время телефонного разговора с владельцем иномарки мужчина договорился о встрече и тестовом заезде. В какой-то момент тест-драйва злоумышленник внезапно достал арбалет и потребовал ключи, после чего уехал в неизвестном направлении.

Внедорожник был обнаружен спустя час в подмосковной деревне Черная Грязь. Угонщика уже задержали. Отмечается, что ему грозит до 15 лет заключения за разбой в особо крупном размере.