Мужчина с арбалетом угнал Land Cruiser во время тест-драйва в Москве
Вооруженный арбалетом мужчина угнал внедорожник Toyota Land Cruiser за 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что на объявление о продаже автомобиля откликнулся некий Игорь Плиты. Во время телефонного разговора с владельцем иномарки мужчина договорился о встрече и тестовом заезде. В какой-то момент тест-драйва злоумышленник внезапно достал арбалет и потребовал ключи, после чего уехал в неизвестном направлении.
Внедорожник был обнаружен спустя час в подмосковной деревне Черная Грязь. Угонщика уже задержали. Отмечается, что ему грозит до 15 лет заключения за разбой в особо крупном размере.
Ранее мужчина попытался угнать «КамАЗ» в Норильске, но не смог разобраться с устройством грузовика.