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Chevrolet Silverado HD теперь имеет две внедорожные комплектации

Компания Chevrolet представила новый Silverado HD в вариантах ZR2 и ZR2 Bison, предназначенных для тяжелых условий бездорожья. Производственные линии заработают летом.

Chevrolet Silverado HD теперь имеет две внедорожные комплектации
© ПроКроссовер.ру

Оба пикапа стандартно поставляются с четырехдверными кабинами. ZR2 — это модель начального уровня, но в ней по-прежнему используются специальные рычаги подвески, поворотные кулаки и амортизаторы Multimatic DSSV. Дорожный просвет на 40 мм выше стокового и составляет 300 мм. 18-дюймовые колеса обуты в 35-дюймовые вездеходные покрышки.

Снаружи у пикапа новая решетка радиатора, черные расширители колесных арок и подножки, а также металлические защитные пластины для защиты двигателя. ZR2 Bizon берет приведенный выше список и дополняет его передней дугой, оптимизированной для более крутых углов въезда, буксировочными проушинами и подготовкой лебедки. Он также получает больше брони в нижней части и набор колес в другом стиле.

Покупатели могут выбрать один из двух 6,6-литровых двигателей V8 — бензиновый и дизельный. Первый может развивать 407 л.с. и 628 Нм крутящего момента, в то время как второй выдает превосходные 477 л.с. и 1320 Нм. Оба используют одинаковую десятиступенчатую автоматическую коробку передач. На борту также есть электронная блокировка заднего дифференциала и режим помощи при бездорожье.

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