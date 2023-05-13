Renault посвятила обновление электрического ретро-кроссовера теннисному мячу

Автопроизводители подвергают обновлению не только серийные модели, которым надо продлить жизненный цикл, но и концептуальные разработки. Ярким примером такого фейслифтинга, призванного повысить интерес публики к новинке, стал Renault 4Ever Trophy – концепт, предвещающий серийный электрокар Renault 4. В 2022 году модель дебютировала на автосалоне в Париже, отмечая 25-летие ралли 4L Trophy, а в 2023 концепт-кар получил обновлённую версию в честь Открытого чемпионата Франции по теннису.

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Технически новинка полностью повторяет прошлогодний прототип, а все отличия сводятся к иной окраске кузова. Если концепт-кар 2022 года был выполнен в матово-сером цвете Gun Metal Silver с фиолетовыми акцентами, то новинка окрашена в оттенок Ile-de-France Blue.

Заявлено, что похожий цвет был доступен для Renault 4L в 1962 году. Контрастные элементы сделаны в флуоресцентном жёлтом цвете, который отсылает к традиционному цвету теннисных мячей.