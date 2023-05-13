$77.20+1.3284.25+1.36

Fisker анонсировал брутальную внедорожную версию электрокара Ocean

Амбициозный проект Хенрика Фискера — электрический кроссовер Fisker Ocean — серийным на сегодняшний день так и не стал, что не мешает создателю марки анонсировать новые модификации модели. На сей раз глава компании представил опциональный пакет Force E, который призван адаптировать электромобиль к серьёзному бездорожью. Обещают, что с новым набором оснащения Fisker Ocean сможет доставить своего владельца туда, куда не сможет проехать стандартный кроссовер.

Fisker анонсировал брутальную внедорожную версию электрокара Ocean
© motor.ru

Самой серьёзной доработкой стала изменённая подвеска, в которой появились новые амортизаторы — они позволили увеличить дорожный просвет и геометрическую проходимость электрокара. На это же работают новые 20-дюймовые колёса с внедорожными шинами внешним диаметром 33 дюйма.

motor.ru

Из других изменений заявлены титановая защитная пластина, закрывающая всё днище кроссовера от переднего до заднего бампера, силовые буксировочные проушины спереди и сзади, а также дополнительный свет в переднем бампере.

На кузове появятся декоративные элементы с обозначением пакета Force E, а дополнить облик можно будет дополнительным багажником на крыше. Обещано, что в версию Force E можно будет превратить полноприводные кроссоверы в вариантах Ocean Extreme и Ocean Ultra. Стоимость нового опционального пакета не названа.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий