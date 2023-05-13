Fisker анонсировал брутальную внедорожную версию электрокара Ocean

Амбициозный проект Хенрика Фискера — электрический кроссовер Fisker Ocean — серийным на сегодняшний день так и не стал, что не мешает создателю марки анонсировать новые модификации модели. На сей раз глава компании представил опциональный пакет Force E, который призван адаптировать электромобиль к серьёзному бездорожью. Обещают, что с новым набором оснащения Fisker Ocean сможет доставить своего владельца туда, куда не сможет проехать стандартный кроссовер.

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Самой серьёзной доработкой стала изменённая подвеска, в которой появились новые амортизаторы — они позволили увеличить дорожный просвет и геометрическую проходимость электрокара. На это же работают новые 20-дюймовые колёса с внедорожными шинами внешним диаметром 33 дюйма.

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Из других изменений заявлены титановая защитная пластина, закрывающая всё днище кроссовера от переднего до заднего бампера, силовые буксировочные проушины спереди и сзади, а также дополнительный свет в переднем бампере.