Volkswagen ID. Buzz превратили в возрождённый минивэн Porsche

В 1950-е годы, когда марка Porsche со своими спорткарами участвовала в гонках по всему миру, заводской команде потребовался автомобиль поддержки. Поскольку в тот период Porsche выпускала исключительно спортивные автомобили, роль сервисных машин стали играть фургоны Volkswagen поколений T1 и T2. Спустя много десятилетий история Renndienst продолжилась, но уже в формате актуального для XXI века электромобиля ID. Buzz. Авторами идеи стали сотрудники представительства Porsche в Нидерландах.

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Всего построено восемь тёмно-красных Renndienst на базе микроавтобусов ID. Buzz 1st Max с 204-сильным электромотором и батареей ёмкостью 77 киловатт-час. Планировалось, что электромобили будут использоваться в качестве шоу-каров и трансферов на мероприятиях Porsche.

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В итоге было принято решение привлечь современные Renndienst к работе в гонках. Два электровэна по решению Porsche Germany стали служебными машинами фирменного монокубка Porsche Carrera Cup Germany и будут работать на этапах гоночной серии.