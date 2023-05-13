$77.20+1.3284.25+1.36

Volkswagen ID. Buzz превратили в возрождённый минивэн Porsche

В 1950-е годы, когда марка Porsche со своими спорткарами участвовала в гонках по всему миру, заводской команде потребовался автомобиль поддержки. Поскольку в тот период Porsche выпускала исключительно спортивные автомобили, роль сервисных машин стали играть фургоны Volkswagen поколений T1 и T2. Спустя много десятилетий история Renndienst продолжилась, но уже в формате актуального для XXI века электромобиля ID. Buzz. Авторами идеи стали сотрудники представительства Porsche в Нидерландах.

Volkswagen ID. Buzz превратили в возрождённый минивэн Porsche
© motor.ru

Всего построено восемь тёмно-красных Renndienst на базе микроавтобусов ID. Buzz 1st Max с 204-сильным электромотором и батареей ёмкостью 77 киловатт-час. Планировалось, что электромобили будут использоваться в качестве шоу-каров и трансферов на мероприятиях Porsche.

motor.ru

В итоге было принято решение привлечь современные Renndienst к работе в гонках. Два электровэна по решению Porsche Germany стали служебными машинами фирменного монокубка Porsche Carrera Cup Germany и будут работать на этапах гоночной серии.

Они также примут участие в мероприятии Festival of Dreams в Хоккенхайме. Но если оригинальные Renndienst перевозили инструменты и запасные части, а также иногда служили спальнями для инженеров и других членов команды, то их современная версия будет выполнять менее сложную работу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий