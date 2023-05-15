Компания Subaru выпустит четыре новых электрокроссовера до 2026 года. План «синих плеяд» подразумевает значительное расширение гаммы электромобилей: в течение трёх с половиной лет гамма кроссоверов на электротяге увеличится впятеро. В настоящий момент под брендом Subaru выпускается единственный электрокар: вседорожник Solterra, разработанный совместно с Toyota. К 2028 году Subaru планирует ежегодно выпускать до 400 тысяч электромобилей.

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Подробности о форм-факторе, размерах и позиционировании электрокроссоверов Subaru отсутствуют. Однако известно, что выпускать электромобили планируют на новейшем заводе в Японии: в течение пяти лет в площадку инвестируют 250 миллиардов иен (без малого два миллиарда долларов).

К концу десятилетия Subaru намерена ежегодно продавать до 400 тысяч электромобилей, то есть на «батарейные» модели должно приходиться около 40 процентов мировых продаж. Любопытно, что японская фирма сознательно отказалась от идеи выпускать электромобили в США, несмотря на возможность получить налоговые льготы. Бывший босс Subaru выразил надежду, что американцы приобретают электромобили не только из-за государственных субсидий.