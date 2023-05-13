Новый родстер Chevrolet Corvette Z06 выйдет на старт гонки «Инди 500»

В 2023 году 28 мая на трассе «Индианаполис» состоится знаменитая 500-мильная гонка серии IndyCar. Среднемоторный суперкар Chevrolet Corvette C8 в топовом варианте Z06 в версии со складным жёстким верхом Convertible станет официальным автомобилем безопасности, который возглавит пелотон гоночных болидов перед стартом и станет появляться на трассе в случае аварии или других проблем. Гонка будет проходить в 107-й раз.

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34 года автомобилем безопасности на «Инди 500» работают автомобили Chevrolet и 20 лет из них эту роль выполняют спорткары Corvette. В 2023 году впервые в истории машиной безопасности станет родстер в исполнении Z06, так что предстоящий заезд станет в каком-то смысле знаковым.

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Суперкар окрашен в цвет Red Mist Metallic, дополненный дисками оттенка Tech Bronze, а салон отделан чёрно-серой кожей Jet Black и Sky Cool Gray с белыми и красными акцентами. Родстер также получил опциональный углепластиковый аэродинамический обвес Z07 Performance Package, который доступен и для дорожных моделей.

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