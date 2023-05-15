Эксперты рассказали, есть ли будущее у электромобилей в России

«Когда человеку говорят: вы будете потом экономить, а зарядка будет дешевле, чем бензин, и обслуживание дешевле, это, конечно, здорово, но ему сейчас надо отвалить кучу денег. А все электромобили в среднем на 30, 40, 50% дороже, чем такие же машины с бензиновым двигателем», — пояснил эксперт.