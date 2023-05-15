Эксперты рассказали, есть ли будущее у электромобилей в России

В России пока недостаточно условий для развития электромобилей, сейчас россияне выбирают их в качестве второго автомобиля в семье. Об этом телеканалу «360» сказал партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.
«Систему зарядных станций только создают в стране, их еще недостаточное количество даже в городах. На трассах их тоже не хватает, есть регионы, где их практически нет. <...> Но, что называется, мы в процессе роста», — отметил Моржаретто.
Его мнение разделил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он считает, что электромобили являются дополнением к привычным машинам, а не их заменой. При этом Кадаков отметил, что будущее у электромобилей в России все-таки есть. На перспективу развития их популярности особенно будет влиять цена, отметил он.
«Когда человеку говорят: вы будете потом экономить, а зарядка будет дешевле, чем бензин, и обслуживание дешевле, это, конечно, здорово, но ему сейчас надо отвалить кучу денег. А все электромобили в среднем на 30, 40, 50% дороже, чем такие же машины с бензиновым двигателем», — пояснил эксперт.