Средняя цена автомобиля из Китая с пробегом в России выросла в пять раз с начала 2021 года и составила 1,6 млн рублей, сообщают аналитики «Авто.ру», изучив объявления о продаже.

Резкий всплеск цен на подержанные китайские машины отмечается зимой-весной 2022 года. За прошедший год среднедвешенная цена такого автомобиля увеличилась на 62%. Новые машины из КНР с января 2021 года подорожали в два раза, средняя цена такого автомобиля сейчас составляет 3,2 млн рублей.

По словам аналитиков, увеличение средней стоимости связано с увеличением доли относительно свежих и дорогих автомобилей. Так, среди машин с пробегом из Китая количество автомобилей в среднем ценовом сегменте (от 1,5 до 3 млн рублей) за год выросло с 13% до 39%, а экземпляров по цене до 500 тыс. рублей стало в три раза меньше (сейчас они занимают 27% всего объема рынка).