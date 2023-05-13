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Средняя цена китайского автомобиля в России выросла в пять раз с 2021 года

Средняя цена автомобиля из Китая с пробегом в России выросла в пять раз с начала 2021 года и составила 1,6 млн рублей, сообщают аналитики «Авто.ру», изучив объявления о продаже.

Резкий всплеск цен на подержанные китайские машины отмечается зимой-весной 2022 года. За прошедший год среднедвешенная цена такого автомобиля увеличилась на 62%. Новые машины из КНР с января 2021 года подорожали в два раза, средняя цена такого автомобиля сейчас составляет 3,2 млн рублей.

По словам аналитиков, увеличение средней стоимости связано с увеличением доли относительно свежих и дорогих автомобилей. Так, среди машин с пробегом из Китая количество автомобилей в среднем ценовом сегменте (от 1,5 до 3 млн рублей) за год выросло с 13% до 39%, а экземпляров по цене до 500 тыс. рублей стало в три раза меньше (сейчас они занимают 27% всего объема рынка).

В России почти закончились новые авто Volkswagen и Kia

Отмечается, что парк машин из Китая с пробегом «помолодел», а средний пробег за два года уменьшился 100-120 тыс. километров до 75-80 тыс. км. Новые автомобили занимают три четверти объема предложений в диапазоне 1,5-3 млн рублей, и почти половину среди машин за 3-5 млн рублей. При этом машин дешевле 1,5 миллиона практически не осталось, добавили аналитики.

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