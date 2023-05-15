Россияне резко увеличили закупки подержанных машин

Рынок подержанных автомобилей в России в апреле показал резкий рост в годовом выражении. Продажи за счет низкой базы прошлого года увеличились 40,7 процента, до 495,5 тысячи единиц. Об этом со ссылкой на подсчеты «Автостата» пишет «Коммерсантъ».

Результат оказался ниже показателей марта на две тысячи автомобилей (0,4 процента), но, так как в апреле на один день с учетом выходных и на три рабочих дня меньше, то в среднем продажи все равно выросли.

При этом повышенный рост спроса наблюдается на более новые автомобили. По данным «Авито Авто», в апреле в категории до десяти лет он поднялся на 43 процента, а вот количество объявлений увеличилось только на 22 процента. Средняя цена достигла 1,7 миллиона рублей (на 2,4 процента выше, чем в марте). В разрезе моделей лидерство по спросу сохранили Lada Granta со средней ценой 580 тысяч рублей, Hyundai Solaris и Kia Rio, в среднем идущие за миллион.

На «Авто.ру» с начала апреля по май средняя цена сохранилась на уровне 1,5 миллиона рублей. Чаще всего пытаются продать японские автомобили (26 процента), далее идут немецкие (24 процента), российские (15 процентов), южнокорейские (13 процентов) и американские (8 процентов).

Директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков предположил, что если предложение наиболее востребованных автомобилей (небольшой пробег, один или два владельца) продолжит оставаться небольшим, то цены пойдут вверх. Однако рост стоимости дорогих автомобилей он не ждет, так как спрос на них невысок.