Обновленный Haval Dargo X получил более мощный мотор и дизайн в стиле Land Rover
В базе данных китайского министерства промышленности появились изображения обновленного Haval Dargo X.
Автомобиль получил обозначение Hunting Edition для рынка Китая. Марка Haval отказалась в дизайне от заклепок на колесных арках, а оставила простой пластиковый обвес. Впереди обновленный Haval Dargo X получил новую решетку радиатора, которая визуально напоминает модель Land Rover Defander. Дизайн задних фонарей также выполнен в стилистике Land Rover Range Rover. Задние фонари соединены светодиодной перекладиной.
Под капотом установлен двухлитровый турбодвигатель мощностью 238 лошадиных сил. Предыдущий силовой агрегат развивал мощность 192 лошадиные силы. Скорее всего в паре с двигателем будет установлена коробка передач 9DCT. Максимальная скорость обновленного Haval Dargo X с новым двигателем достигает 200 км/ч.