Обновленный Haval Dargo X получил более мощный мотор и дизайн в стиле Land Rover

Автомобиль получил обозначение Hunting Edition для рынка Китая. Марка Haval отказалась в дизайне от заклепок на колесных арках, а оставила простой пластиковый обвес. Впереди обновленный Haval Dargo X получил новую решетку радиатора, которая визуально напоминает модель Land Rover Defander. Дизайн задних фонарей также выполнен в стилистике Land Rover Range Rover. Задние фонари соединены светодиодной перекладиной.