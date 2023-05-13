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Обновленный Haval Dargo X получил более мощный мотор и дизайн в стиле Land Rover

В базе данных китайского министерства промышленности появились изображения обновленного Haval Dargo X.

Обновленный Haval Dargo X получил более мощный мотор и дизайн в стиле Land Rover
© ufocar.ru

Автомобиль получил обозначение Hunting Edition для рынка Китая. Марка Haval отказалась в дизайне от заклепок на колесных арках, а оставила простой пластиковый обвес. Впереди обновленный Haval Dargo X получил новую решетку радиатора, которая визуально напоминает модель Land Rover Defander. Дизайн задних фонарей также выполнен в стилистике Land Rover Range Rover. Задние фонари соединены светодиодной перекладиной.

Под капотом установлен двухлитровый турбодвигатель мощностью 238 лошадиных сил. Предыдущий силовой агрегат развивал мощность 192 лошадиные силы. Скорее всего в паре с двигателем будет установлена коробка передач 9DCT. Максимальная скорость обновленного Haval Dargo X с новым двигателем достигает 200 км/ч.

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