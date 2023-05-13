ГИБДД объявила рейд на электросамокатчиков в Москве

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы 13 и 14 мая проведут рейд на электросамокатчиков и других пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), объявили в столичной ГИБДД.

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Мероприятие посвятили профилактике аварийности среди пользователей СИМ. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят местам массового скопления граждан — инспекторы дежурят на ВДНХ, в парке культуры и отдыха «Сокольники» и на Воробьевых горах.

В случае выявления грубых нарушений ПДД пользователей СИМ будут привлекать к административной ответственности, предупредили в ГИБДД.