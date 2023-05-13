BMW намекнула на новый спорткар для озера Комо
В 2023 году самое престижное в Европе мероприятие, посвящённое классическим автомобилем — Concorso d'Eleganza Villa d'Este — традиционно пройдёт в резиденции кардинала Ипполито Второго, здание дворца которого и примыкающие к нему сады на озере Комо. На протяжении нескольких лет это событие поддерживает BMW, которая в 2023 году привезёт на выставку новые концепт-кары. Тизер первого из них анонсировал главный дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк.
Новая модель войдёт в линейку концепт-каров Hommage, которые представляют собой современную интерпретацию классических автомобилей BMW. Заявлено, что речь идёт об «элегантно-спортивном уникальном автомобиле для двоих». Пока это вся официальная информация о грядущей премьере.
«Поскольку весна наконец-то идёт по Европе, я не могу перестать думать о поездке через Альпы вплоть до Средиземного моря на прекрасном двухместном автомобиле», — написал Андриан ван Хойдонк на своей странице в соцсетях, проиллюстрировав подпись тизером новинки.
Судя по изображению, речь идёт о концепт-каре на базе актуального поколения BMW Z4. Родстер получит переработанный дизайн кузова и интерьера, выполненные в ретро-стилистике. Никаких других сведений о новинке не обнародовано, а официальная премьера модели состоится в 20-х числах мая, когда откроется выставка на озере Комо.