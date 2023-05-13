BMW намекнула на новый спорткар для озера Комо

В 2023 году самое престижное в Европе мероприятие, посвящённое классическим автомобилем — Concorso d'Eleganza Villa d'Este — традиционно пройдёт в резиденции кардинала Ипполито Второго, здание дворца которого и примыкающие к нему сады на озере Комо. На протяжении нескольких лет это событие поддерживает BMW, которая в 2023 году привезёт на выставку новые концепт-кары. Тизер первого из них анонсировал главный дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк.

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Новая модель войдёт в линейку концепт-каров Hommage, которые представляют собой современную интерпретацию классических автомобилей BMW. Заявлено, что речь идёт об «элегантно-спортивном уникальном автомобиле для двоих». Пока это вся официальная информация о грядущей премьере.

«Поскольку весна наконец-то идёт по Европе, я не могу перестать думать о поездке через Альпы вплоть до Средиземного моря на прекрасном двухместном автомобиле», — написал Андриан ван Хойдонк на своей странице в соцсетях, проиллюстрировав подпись тизером новинки.