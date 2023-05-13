Автомобильный рынок России занял пятое место в Европе

Впервые за год Россия вошла в ТОП-5 крупнейших автомобильных рынков Европы по итогам апреля 2023 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Крупнейшим авторынком Европы стала Германия, где в прошлом месяце было продано 202 947 автомобилей (+12,6%). Второе место в Европе заняла Великобритания, где в апреле 2023 года было продано 132 990 автомобилей (+ 16,6%). Первую тройку крупнейших европейских авторынков замкнула Франция, где в апреле 2023 года было реализовано 132 509 автомобилей (+21,9%). На четвертой строчке находится рынок Италии с результатом 125 805 проданных автомобилей в апреле (+29,2%). Российский рынок занял пятое место в Европе. В апреле 2023 года в нашей стране было реализовано 75 622 новых легковых автомобилей. Таким образом Россия обогнала Испанию, где продано 74 749 машин.