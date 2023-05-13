Стоимость китайских автомобилей в России за год увеличилась на 62%

В начале 2023 года средняя стоимость подержанных китайских автомобилей в России достигла 1,6 млн рублей, что на 62% больше, чем годом ранее, и в пять раз больше, чем два года назад. Такие данные приводит Autonews.ru со ссылкой на «Авто.ру».

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Несмотря на то, что доля «китайцев» в общей массе объявлений на сервисе составляет всего 2%, средний возраст выставляемых на продажу машин китайских марок значительно снизился. В отличие от 2021 года, когда на «вторичке» преобладали девятилетние модели из КНР, сейчас на продажу выставляются более «молодые» машины возрастом не старше шести лет и со средним пробегом за два года в 75-80 тыс. километров, что ниже, чем ранее (100-120 тыс. километров).

Больше половины (58%) объявлений о продаже китайских автомобилей относится к машинам, которые не старше пяти лет. Из них 74% были куплены в автосалоне всего один-два года назад.

Эксперты сервиса считают, что с увеличением продаж китайских автомобилей тенденция будет только усиливаться и бывшие в употреблении автомобили китайских марок будут становиться все более молодыми.