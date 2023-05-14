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Названы отличия настоящего байкера от простого мотоциклиста

Отличия настоящего байкера от простого мотоциклиста в беседе с «Мослентой» назвал вице-президент известного мотоклуба Devoted Сергей Тафф.

Названы отличия настоящего байкера от простого мотоциклиста
© Unsplash

«Байкерами не становятся, а рождаются», — рассказал собеседник, подчеркнув, что у настоящих байкеров есть особая черта — здоровое чувство отсутствия страха.

По его словам, это отсутствие страха просто необходимо для того, чтобы уверенно ездить на мотоцикле. Однако это чувство невозможно привить в обычной автошколе, когда людей специально учат не бояться, отметил Тафф.

Ранее было опубликовано видео с ежегодного весеннего мотофестиваля в Москве.

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