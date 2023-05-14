Honda представила новый компактный кроссовер Honda ZR-V для Европы
Honda электрифицировала свой модельный ряд в типично консервативной манере, но теперь японский бренд действительно продвигает этот процесс. И это будет распространяться на новые модели, в том числе Honda ZR-V.
ZR-V предназначен для размещения между компактным HR-V и более крупным CR-V в линейке внедорожников Honda, хотя он ближе ко второму из этих двух автомобилей. Компания заявляет, что у автомобиля будет «та же ДНК, что и у Civic e:HEV», поэтому будет справедливо сказать, что ZR-V, по сути, является кроссоверной версией популярного семейного хэтчбека.
Honda еще не подтвердила, какую мощность система выдает в ZR-V, но мы ожидаем, что ее мощность будет идентична мощности Civic при 181 л.с. и крутящем моменте 330 Нм. Выбросы CO2 автомобиля будут составлять около 130 г/км, в то время как экономия топлива, как утверждается, составляет около 50 миль на галлон.