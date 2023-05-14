Honda представила новый компактный кроссовер Honda ZR-V для Европы

Honda электрифицировала свой модельный ряд в типично консервативной манере, но теперь японский бренд действительно продвигает этот процесс. И это будет распространяться на новые модели, в том числе Honda ZR-V.

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ZR-V предназначен для размещения между компактным HR-V и более крупным CR-V в линейке внедорожников Honda, хотя он ближе ко второму из этих двух автомобилей. Компания заявляет, что у автомобиля будет «та же ДНК, что и у Civic e:HEV», поэтому будет справедливо сказать, что ZR-V, по сути, является кроссоверной версией популярного семейного хэтчбека.

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