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Honda представила новый компактный кроссовер Honda ZR-V для Европы

Honda электрифицировала свой модельный ряд в типично консервативной манере, но теперь японский бренд действительно продвигает этот процесс. И это будет распространяться на новые модели, в том числе Honda ZR-V.

Honda представила новый компактный кроссовер Honda ZR-V для Европы
© ПроКроссовер.ру

ZR-V предназначен для размещения между компактным HR-V и более крупным CR-V в линейке внедорожников Honda, хотя он ближе ко второму из этих двух автомобилей. Компания заявляет, что у автомобиля будет «та же ДНК, что и у Civic e:HEV», поэтому будет справедливо сказать, что ZR-V, по сути, является кроссоверной версией популярного семейного хэтчбека.

ПроКроссовер.ру

Honda еще не подтвердила, какую мощность система выдает в ZR-V, но мы ожидаем, что ее мощность будет идентична мощности Civic при 181 л.с. и крутящем моменте 330 Нм. Выбросы CO2 автомобиля будут составлять около 130 г/км, в то время как экономия топлива, как утверждается, составляет около 50 миль на галлон.

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