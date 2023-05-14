Суперкроссовер Ferrari Purosangue сделали бело-зелёным

Польское ателье Carlex Design показало бело-зелёный суперкроссовер Ferrari Purosangue. Для своих клиентов Ferrari предлагает практически безграничные возможности по персонализации новых автомобилей через заводскую программу Tailor Made, но кому-то этого недостаточно и потому клиенты выбирают сторонние тюнинг-ателье. Одной из востребованных у покупателей роскошных автомобилей компаний является польская фирма Carlex Design, которая сделала себе имя на доработке интерьеров. Очередным проектом стал новейший итальянский кроссовер Ferrari Purosangue.

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Автомобиль получил двухцветную окраску кузова — сочетание тёмно-зелёного Racing Green и белоснежного Pearl White стилизованы под нанесённую вручную с помощью кисти краску. 23-дюймовые колёса получили центральную часть в цвет кузова, а кузов украшен логотипами Carlex Design.

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Салон выполнен в стиле экстерьера кроссовера. Для отделки использованы белая и зелёная кожа, а также алькантара аналогичных оттенков. В Carlex Design подчёркивают, что их вариант интерьера роскошнее заводского, поскольку на сиденьях и дверных панелях использована не просто перфорированная кожа, а элементы с плетением из кожаных нитей.

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