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Land Rover сделал внедорожник Defender для Красного Креста

В 2023 году компания Land Rover официально представила самый крупный Defender в линейке — 8-местный вариант с индексом 130 стал флагманской модификацией внедорожника. Один из экземпляров новинки заводские специалисты совместно с работниками Британского Красного Креста адаптировали для работы в гуманитарном движении Международный Красный Крест — автомобиль передали сотрудникам организации в Северном Уэльсе. Какой двигатель установлен в автомобиль, не сообщается.

Land Rover сделал внедорожник Defender для Красного Креста
© Motor.ru

Покровительницей Британского Красного Креста в течение 70 лет была королева Елизавета II и создание машины также приурочили к платиновому юбилею Её Величества. Внедорожник получил внешнюю антенну с подключением к сетям 4G для обеспечения сильного сигнала в любом месте.

Motor.ru

Оснащение включает в себя встроенный телефон, УКВ-радио для связи и модернизированную систему телематики с GPS. Солнечная панель на крыше предусмотрена для зарядки вспомогательной батареи для питания аксессуаров. Автомобиль лишён третьего ряда сидений.

Motor.ru

Вместо него установлена встроенная система выдвижных ящиков для перевозки одеял, продуктов питания и средств первой помощи для чрезвычайных ситуаций, таких как штормы, наводнения, пожары и морозы. Антибактериальные чехлы для сидений, которые можно протирать, и перезаряжаемые фонари с точками зарядки также входят в число дополнительных опций, а встроенный бойлер позволит Британскому Красному Кресту предоставлять горячие напитки прямо из автомобиля.

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