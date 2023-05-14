Land Rover сделал внедорожник Defender для Красного Креста

В 2023 году компания Land Rover официально представила самый крупный Defender в линейке — 8-местный вариант с индексом 130 стал флагманской модификацией внедорожника. Один из экземпляров новинки заводские специалисты совместно с работниками Британского Красного Креста адаптировали для работы в гуманитарном движении Международный Красный Крест — автомобиль передали сотрудникам организации в Северном Уэльсе. Какой двигатель установлен в автомобиль, не сообщается.

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Покровительницей Британского Красного Креста в течение 70 лет была королева Елизавета II и создание машины также приурочили к платиновому юбилею Её Величества. Внедорожник получил внешнюю антенну с подключением к сетям 4G для обеспечения сильного сигнала в любом месте.

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Оснащение включает в себя встроенный телефон, УКВ-радио для связи и модернизированную систему телематики с GPS. Солнечная панель на крыше предусмотрена для зарядки вспомогательной батареи для питания аксессуаров. Автомобиль лишён третьего ряда сидений.

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