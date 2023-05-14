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BMW сняла остросюжетную короткометражку с Умой Турман и электроседаном i7

Компания BMW анонсировала шпионскую короткометражку с Умой Турман и седаном i7 M70 xDrive. В начале 2000-х годов марка выпустила серию коротких остросюжетных картин The Hire («Напрокат»), в которых участвовали звезды мирового кино и автомобили баварской марки. Впоследствии подобные проекты выходили редко, но скоро нас ждёт очередное видео из цикла фирменных короткометражек. На Международном Каннском кинофестивале состоится премьера фильма The Calm («Спокойствие») с участием новейшего электромобиля BMW i7 M70 xDrive.

В главных ролях снялись звёзды мирового уровня Ума Турман и Пом Клементьефф, исполнительным продюсером стал Джозеф Косински, а режиссёром выбрали Сэма Харгрейва, известного по работе с фильмами вселенной Marvel. Автором саундтрека стал оскароносный композитор Ханс Циммер.

В «Спокойствии» Пом Клементьефф и Ума Турман играют пару секретных агентов, которых по отдельности вызвали на место встречи в Каннах. Но сначала дуэту предстоит отбиться от таинственных противников. Два главных героя встречаются вместе в отеле Martinez, чтобы собрать воедино историю своей секретной миссии, которая держит зрителей в напряжении.

Премьера «Спокойствия» состоится 17 мая в рамках 76-го Каннского кинофестиваля и в тот же день короткометражка будет выложена на YouTube. Как отмечает BMW, первый показ состоится на BMW Theatre Screen — 31,3-дюймовом панорамном дисплее с акустикой Bowers & Wilkins с 36 динамиками, встроенном в салон BMW i7.

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