Отправлен в отставку последний негибридный среднемоторный Ferrari

С официального сайта итальянской марки исчезла модель F8 Spider. Исходное купе F8 Tributo нельзя заказать с апреля, так что теперь поклонникам среднемоторных суперкаров придётся выбирать между заряжаемыми гибридами 296 GTB/GTS и SF90/SF90 Spider. О преемнике восьмицилиндровых двухдверок информации нет; в плане новинок Ferrari на 2023 год такая модель едва ли появится.

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Ferrari F8 Tributo дебютировала в 2019 году в виде глубоко модернизированной модели 488 GTB. Никакой электрификации не подразумевалось: ставку сделали на «битурбовосьмёрку» объёмом 3,9 литра (720 сил, 770 Нм). Поставки купе начались осенью 2019 года, а к началу 2020 года гамму пополнила открытая версия F8 Spider.

Неофициальные преемники семейства F8 — шестицилиндровые заднеприводные гибриды 296 GTB/GTS. Поставки среднемоторных бензин-электрических моделей начались в прошлом году. На этой неделе Ferrari инициировала отзыв всех проданных «двести девяносто шестых» из-за угрозы возгорания, а ближайшие два месяца уже собранные суперкары не будут выдавать клиентам.