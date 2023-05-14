Электро-кроссовер Ford Mustang Mach-E внепланово улучшили и удешевили

Компания Ford внепланово улучшила электро-кроссовер Mustang Mach-E. Модернизация вызвана незначительными продажами данной модели в США и Европе. «Паркетник» получил новейший тяговый аккумулятор, автономность авто в полноприводной версии возросла на 14 км.

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Если принимать во внимание успехи условного конкурента – электро-кроссовера Tesla Model X, то на его фоне «фордовский паркетник» явно проигрывает. Результаты продаж не радуют компанию-производителя.

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На протяжение 2022 года «кросс» Ford Mustang Mach-E был продан в США в количестве 39,1 тысячи машин, в ЕС – 25,1 тысячи единиц техники. В то же время успехи Model X явно заметнее – реализовано 120,2 тысячи таких авто в минувшем году.

Компания Ford не сдаёт своих позиций и намерена существенно увеличить производство и реализацию модели Mustang Mach-E.

Головной завод в Мексике модернизировали, а сам электро-кроссовер подвергся техническому обновлению. В Mustang Mach-E в версии Standard Range установили новую литий-железо-фосфатную батарею на 72 кВт•ч со 108 ячейками. Изначально в машине стоял литий-никель-марганец-кобальт-оксидный аккумулятор ёмкостью 70 кВт•ч с 288 ячейками.

Дальность пробега переднеприводного «паркетника» на полной зарядке штатной батареи возросла и составляет сейчас 402 км, а ранее было 398 км. В кроссовере Mustang Mach-E в комплектации Standard Range на задней оси стоит электродвигатель на 269 л.с.

У «кросса» в полноприводном варианте на передней и задней осях установлены электромоторы на 269 л. с. каждый. Проезд машины стал больше: с 351 км до 365 км.

В салоне новшеством является автопилот BlueCruise, но нужно оформить трёхлетнюю платную подписку на обновления, стоимость которой составляет 2,1 тысячи долларов. Ранее она стоила 1,89 тысячи долларов.

Модуль беспилотного управления специалисты улучшили, у него появилась функция автоматического перестроения на другую полосу. Для маневра водителю нужно лишь включить соответствующий сигнал поворота, всё остальное сделает электроника.

Модернизированный электро-кроссовер Ford Mustang Mach-E незначительно подешевел. В базовой комплектации он стал доступнее на 3 тысячи долларов и теперь стоит 45,9 тысячи «зелёных».