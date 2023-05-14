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Возрождённый спорткар AC Cobra впервые показали вживую

Сохранив классический дизайн эпохи 60-х, автомобиль получил полностью углепластиковый кузов и компрессорный V8, дополняют который современные опции и элементы комфорта. В компании заявляют, что речь идёт о самом комфортном и приспособленным для повседневной эксплуатации автомобиле в истории марки, на котором можно будет ездить даже зимой, заказав опциональную жёсткую крышу. Родстер стал крупнее, что позволило сделать более просторным салон.

Возрождённый спорткар AC Cobra впервые показали вживую
© Motor.ru

В основе модели — шасси с пространственным каркасом из экструдированного алюминия, а все внешние панели изготовлены из углепластика. Для защиты водителя и пассажира предусмотрены защитные дуги за спинками. Для спорткара адаптирован 5,0-литровый V8 от Ford Mustang, который предложат в двух версиях. Базовым агрегатом станет атмосферный 460-сильный, а оснащённый компрессором мотор обеспечит уже 660 сил.

При массе 1450 килограммов атмосферная AC Cobra с места до «сотни» будет разгоняться за 4,5 секунды и сможет развивать максимальную скорость 250 километров в час, а компрессорная версия обеспечит динамику в 3,4 секунды и максимальную скорость 278 километров в час.

Любой из моторов можно заказать как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 10-диапазонным автоматом. В любом случае спорткар будет оснащаться дифференциалом повышенного трения, а за доплату предложат самоблок Torsen. Ежегодно планируется выпускать до 250 спорткаров AC Cobra GT стоимостью от 285 тысяч фунтов стерлингов. При этом в компании заявляют, что квота на первый год производства уже полностью распродана.

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