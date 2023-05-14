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Представлен обновленный седан Nissan Almera

В Таиланде состоялась премьера четырёхдверки с видоизменённой внешностью и расширенным набором опций. Топ-версия обрела полностью светодиодную оптику и новые электронные ассистенты активной безопасности, однако базовая конфигурация изменилась минимально. Nissan Almera по-прежнему предлагается с «турботройкой» 1.0 и вариатором, цены варьируются в диапазоне от 549 до 699 тысяч бат (эквивалент 1,25-1,59 миллиона рублей).

Представлен обновленный седан Nissan Almera
© Motor.ru

Nissan Almera доработана по аналогии с североамериканской Versa: у седанов общая оптика и идентичные обвесы. «Спортивная» комплектация SR в Таиланде не предусмотрена, хотя самым дорогим четырёхдверкам положены расширенные боковые юбки и агрессивный передний сплиттер.

Прерогатива двух самых богатых комплектаций (EL и VL) — приборная панель с 7-дюймовым экранчиком, медиасистема с 8-дюймовым тачскрином, синие контрастные вставки на дверных картах и передней панели, беспроводная зарядка для гаджетов, камеры кругового обзора, кнопка запуска двигателя и мультируль с двумя функциональными спицами.

Базовый седан куда проще: аудиосистема с монохромным экранчиком, приборная панель с миниатюрным дисплеем бортового компьютера, мультируль с левой функциональной спицей, обычный кондиционер вместо климатической системы. Ещё у самых простых Nissan Almera штампованные колёса, галогеновые фары, а подключать устройства можно только по Bluetooth.

В Таиланде обновлённый Nissan Almera появится в продаже до конца мая. В течение года в других странах Юго-Восточной Азии должны появиться седаны с ручной коробкой передач и иным набором опций.

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