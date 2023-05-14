Honda намекнула на разработку спорткара-преемника S2000

Вице-президент европейского филиала марки Том Гарднер заявил Autocar, что продукты японской корпорации будут соответствовать критериям продвинутости и спортивности, а мощная технологическая база Honda продолжит создавать новую ценность для клиентов. Топ-менеджер напомнил, что в этом году Honda празднует 75-летие, а полувековой юбилей компании отметили выпуском семейства S2000.

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Том Гарднер подчеркнул, что Honda «любит спортивные автомобили» и очень благодарна клиентам за реакцию на последний Civic Type R. Хот-хэтч пользуется огромным спросом, а спорткары останутся «важной частью бренда». Подробности о возможном преемнике S2000 озвучены не были, но в европейском офисе марки вряд ли вспомнили о модели просто так.

В 2017 году тогдашний гендиректор Honda дал понять, что время разработки преемника S2000 ещё не пришло, однако топ-менеджер оговорился, что высокопроизводительные спортивные модели останутся в портфолио японской марки. В прошлом году Honda подтвердила создание электрической GT-модели и «батарейного» преемника суперкара NSX к 2030 году.