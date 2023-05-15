Mercedes-Benz и BYD показали салон нового трехрядного кроссовера

Совместное немецко-китайское предприятие готовится к премьере Denza N8 — пятиметрового вседорожника с претензией на премиум. Пресс-служба марки поделилась фотографиями салона топ-версии с компоновкой по схеме 2+2+2, но у «восьмёрки» будут и семи-, и пятиместные модификации. Ожидается, что Denza N8 выйдет на рынок в виде заряжаемого гибрида и электромобиля.

© Motor.ru / Denza

Denza N8 представляет собой глубокую модернизацию кроссовера Denza X четырёхлетней давности. Степень участия «Мерседеса» осталась за кадром, но исходную модель рисовали именно дизайнеры немецкого автопроизводителя. После рестайлинга в салоне остались характерные «турбинки» воздуховодов, а вот кнопки электрорегулировок кресел с дверных карт убрали.

Motor.ru / Denza

Motor.ru / Denza

Motor.ru / Denza

Motor.ru / Denza

Из других нововведений — ставка на виртуальную приборную панель без козырька, замена мультируля и тачскрина мультимедиасистемы. На фотографиях изображена модификация с «капитанскими» креслами второго ряда, отдельной зоной климата для задних пассажиров, выдвижными столиками, премиальной аудиосистемой, а также гигантской панорамной крышей.

Из сертификационных документов известно, что базовая Denza N8 окажется полноприводным трёхмоторным заряжаемым гибридом на основе 1,5-литрового бензинового двигателя. Опция — полностью электрическая двухмоторная версия. Подробности о технике раскроют на презентации.