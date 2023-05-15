Власти США раскритиковали систему автопилота Tesla

Tesla должны убрать слово «беспилотные» в описании своих электромобилей, так как такое позиционирование не соответствует действительности. Такое заявление сделал министр транспорта США Пит Буттиджич, сообщает телеканал ABC News. Об этом пишет «Лента.ру».

Он считает, что автопроизводитель Tesla не должен использовать наименование «автопилот» в рекламе своей продукции. Компании также следует перестать называть фирменную технологию помощи водителям подобным образом.

«Я не думаю, что технологию нужно называть, например, автопилотом, когда мелким шрифтом написано, что нужно постоянно держать руки на руле и смотреть на дорогу», — пояснил Буттиджич.

Он добавил, что власти США следят за расследованием аварий, произошедших с участием автомобилей с внедренными системами помощи водителю. Буттиджич признал, что производители стремятся создать полностью беспилотные автомобили, однако на сегодняшний день ни одно транспортное средство на рынке нельзя считать в полной мере соответствующим этому понятию.