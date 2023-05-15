Bentley отзовет новые седаны Flying Spur из-за «летающих» экранов

Поставщик британской марки мог неправильно установить кронштейны, удерживающие тачскрины информационно-развлекательной системы для задних пассажиров. Из-за ошибки при монтаже в случае аварии дисплей может слететь с креплений и нанести травму пассажирам. Выявлен один случай неверной установки экрана, однако из предосторожности необходимо проверить все седаны.

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Проблема с экраном была впервые выявлена дилером Bentley 27 сентября прошлого года в ходе предпродажной подготовки. Британская марка связалась с поставщиком, и он не смог гарантировать правильность установки кронштейна. Начато расследование, хотя пострадавших в результате ошибочного монтажа тачскринов нет.

Исправлять дефект компания Bentley начнёт с 5 июня. Владельцам всех североамериканских Flying Spur 2021-2023 модельных годов предложат внепланово посетить сервис для проверки и переустановки кронштейнов обоих задних сенсорных экранов. Работы займут не более двух часов и будут выполнены бесплатно для обладателей роскошных машин.