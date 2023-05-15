Bentley отзовет новые седаны Flying Spur из-за «летающих» экранов
Поставщик британской марки мог неправильно установить кронштейны, удерживающие тачскрины информационно-развлекательной системы для задних пассажиров. Из-за ошибки при монтаже в случае аварии дисплей может слететь с креплений и нанести травму пассажирам. Выявлен один случай неверной установки экрана, однако из предосторожности необходимо проверить все седаны.
Проблема с экраном была впервые выявлена дилером Bentley 27 сентября прошлого года в ходе предпродажной подготовки. Британская марка связалась с поставщиком, и он не смог гарантировать правильность установки кронштейна. Начато расследование, хотя пострадавших в результате ошибочного монтажа тачскринов нет.
Исправлять дефект компания Bentley начнёт с 5 июня. Владельцам всех североамериканских Flying Spur 2021-2023 модельных годов предложат внепланово посетить сервис для проверки и переустановки кронштейнов обоих задних сенсорных экранов. Работы займут не более двух часов и будут выполнены бесплатно для обладателей роскошных машин.
Владельцев новых седанов Flying Spur компания Bentley не беспокоила давно: в прошлый раз роскошные седаны бесплатно ремонтировались без малого два года назад. Тогда на некоторых машинах возникал опасный дефект акселератора: после нажатия «в пол» педаль могла залипнуть и не возвращаться в исходное положение.