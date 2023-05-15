Под маркой FIAT будут продавать перелицованные китайские пикапы

Бразильский офис марки показал первые изображения рамного грузовичка Titano, который вот-вот выйдет на рынок Южной Америки. Родословная новинки не называется, но сомнений нет: в гамму FIAT добавят полный клон Peugeot Landtrek, который в свою очередь представляет собой видоизменённый китайский пикап Kaicene F70, разработанный компанией Changan ещё в 2019 году.

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В Бразилии главной движущей силой концерна Stellantis является именно FIAT, вдобавок, в местной линейке есть пикап Toro с несущим кузовом. Судя по шпионским снимкам рамный Titano доберётся до Южной Америки в исходной утилитарной версии, то есть повторит пикап четырёхлетней давности.

В Китае фирма Changan предлагает роскошную модификацию Lantop с современным интерьером и «премиальными» опциями, но похоже условия сотрудничества таковы, что концерн Stellantis выпуск таких версий организовать не может. Зато у пикапа под маркой FIAT ожидается оригинальный двигатель: под капотом должен появиться коммерческий 2,2-литровый турбодизель от фургона Ducato.