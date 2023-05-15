Систему распознавания происшествий запустили на ЦКАД
Центральная кольцевая автодорога «поумнела». На ней установили систему распознавания происшествий. Если что-то случилось – авария или водителю нужна помощь, например, с заменой колеса, – компьютер незамедлительно отправит на место сотрудника. Эффективность работы оценил корреспондент «МИР 24» Александр Лансков.
Дороги тоже могут быть умными. Российские разработчики установили на Центральной кольцевой систему выявления происшествий. Камеры и датчики – все это работает на безопасность движения.
Если на дороге произойдет внештатная ситуация, например, окажется человек, то система ее зафиксирует и отправит на карту соответствующее уведомление.
Аварийный комиссар получает уведомление об этом и отправляется на место происшествия. Он отвечает за участок дороги около 30 километров. Поэтому доберется до нужной точки в течение 15 минут.
«У нас ежедневно случаются всевозможные инциденты, события с пользователями, как мы их называем. Поломки, топливо закончилось, в том числе ДТП», – рассказал аварийный комиссар компании «Единый оператор» (концерн «Телематика») Станислав Дыков.
На панели его микроавтобуса установлено устройство, способное общаться с датчиками, находящимися на дороге. Чтобы российские трассы «поумнели», нужно сделать «умными» все автомобили, уверены разработчики системы. В ближайшем будущем она поможет перейти к доставке грузов вообще без участия человека
«Перспективным моментом развития этой системы является подключение беспилотных транспортных средств. Это позволит им так же оперативно реагировать на ситуацию на дороге. Искусственный интеллект этого автомобиля будет принимать решение, как ему объехать, снизить скорость и так далее», – сказал технический директор компании «Единый оператор» (концерн «Телематика») Павел Исайкин.