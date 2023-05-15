Систему распознавания происшествий запустили на ЦКАД

Центральная кольцевая автодорога «поумнела». На ней установили систему распознавания происшествий. Если что-то случилось – авария или водителю нужна помощь, например, с заменой колеса, – компьютер незамедлительно отправит на место сотрудника. Эффективность работы оценил корреспондент «МИР 24» Александр Лансков.

© Сергей Бобылев / ТАСС

Дороги тоже могут быть умными. Российские разработчики установили на Центральной кольцевой систему выявления происшествий. Камеры и датчики – все это работает на безопасность движения.

Если на дороге произойдет внештатная ситуация, например, окажется человек, то система ее зафиксирует и отправит на карту соответствующее уведомление.

Аварийный комиссар получает уведомление об этом и отправляется на место происшествия. Он отвечает за участок дороги около 30 километров. Поэтому доберется до нужной точки в течение 15 минут.

«У нас ежедневно случаются всевозможные инциденты, события с пользователями, как мы их называем. Поломки, топливо закончилось, в том числе ДТП», – рассказал аварийный комиссар компании «Единый оператор» (концерн «Телематика») Станислав Дыков.

На панели его микроавтобуса установлено устройство, способное общаться с датчиками, находящимися на дороге. Чтобы российские трассы «поумнели», нужно сделать «умными» все автомобили, уверены разработчики системы. В ближайшем будущем она поможет перейти к доставке грузов вообще без участия человека