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Линейка Lamborghini Huracan сокращена до четырех версий

Линейка Lamborghini Huracan сокращена до четырех версий. В производственной гамме остались только лимитированные купе STO, Tecnica и Sterrato, а особняком стоит полноприводная открытая версия Evo Spyder. По официальным данным все суперкары семейства Huracan распроданы, уже сделанные заказы будут выполняться до 2024 года. Впрочем, на официальном сайте Lamborghini модель остаётся в конфигураторе. Преемник Huracan лишится «атмосферника» V10.

Линейка Lamborghini Huracan сокращена до четырех версий
© Lamborghini

Год назад Lamborghini выпустила Huracan с порядковым номером 20 000, то есть модель стала самым массовым суперкаром из Санта-Агата-Болоньезе. Главным рынком для Huracan с 2014 года является Северная Америка: на ту сторону океана отправляется треть купе и спайдеров.

Технический директор Lamborghini дал понять, что двигателя V6 на новинках итальянской компании в обозримом будущем не будет, отставка негибридных «атмосферников» подтверждена официально, а значит основным мотором станет V8. Впрочем, возможную унификацию преемника Huracan с кроссовером Urus в Lamborghini опровергают.

По слухам «младший» суперкар Lamborghini превратится в заряжаемый гибрид на основе V8. Также в 2024 году дебютирует бензин-электрический Urus. Загадочная четвёртая электрическая модель Lamborghini в разработке, но официальных подробностей нет.

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